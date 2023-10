Deutschland Polizeieinsatz

Ausschreitungen nach Auflösung pro-palästinensischer Demonstration in Hamburg

Bei einer nicht genehmigten pro-palästinensischen Demonstration in Hamburg ist es am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte, bewarfen Teilnehmer die Einsatzkräfte „unvermittelt“ mit Flaschen und Steinen.