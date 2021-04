Austin: USA stationieren weitere 500 Soldaten in Deutschland

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sprechen nach Gesprächen im Verteidigungsministerium am 13. April 2021 in Berlin vor den Medien. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die USA werden ab kommendem Herbst weitere 500 Soldaten in Deutschland stationieren. Das kündigte der neue US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin an.

Austin würdigte dabei die Bemühungen des NATO-Partners Deutschland, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Kramp-Karrenbauer lobte den Schritt der Truppenaufstockung als „starkes Zeichen der Verbundenheit“ und Austin als „Freund dieses Landes“. Der 67-Jährige war einst als Soldat in Deutschland stationiert und betonte seine „persönliche Wertschätzung“ für Deutschland.

Rund 34.500 US-Soldaten sind derzeit in der Bundesrepublik stationiert. Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte das Pentagon im Juli einen Abzug von einem Drittel der Soldaten aus Deutschland angekündigt.

Trump begründete dies damit, dass Deutschland nicht genug für seine Verteidigung ausgebe, es sei bei der Nato „säumig“ und lasse sich von den USA schützen. Die Pläne sorgten in Deutschland für große Besorgnis und stießen auch in den USA auf Kritik.

US-Präsident Joe Biden legte die Pläne seines Vorgängers auf Eis und vollzieht mit der von Austin angekündigten Aufstockung nun eine Kehrtwende. (afp)

