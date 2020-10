Biologe: „Wir haben seit Millionen von Jahren ein Immunsystem ausgebildet, das auf Viren und Bakterien vorbereitet ist“

Biologe Dr. Wolfgang Feil setzt in der Corona-Pandemie auf eine Stärkung des Immunsystems. Seine Forschungsgruppe, die rund 30 Mediziner vereint, findet jedoch kein Gehör in der Politik.

Dr. Wolfgang Feil ist Biologe. Epoch Times traf ihn am Rande der Querdenken-Veranstaltungen in Konstanz am 4. Oktober.

Die Veranstalter der inzwischen regelmäßig in vielen deutschen Städten stattfindenden Querdenken-Demonstrationen vereinen auf ihren Bühnen vorrangig Rechts- und Medizinexperten, welche die ihrer Meinung nach unrechtmäßig und unnötig strengen Corona-Maßnahmen der Regierung kritisieren und ablehnen. In vielen Fällen weisen sie darauf hin, dass die Maßnahmen nicht wieder gut zu machende Schäden in der Gesellschaft verursachen.

Einige der Mediziner weisen dabei darauf hin, dass sich die Bürger in der Corona-Pandemie selbst mit gezielten Maßnahmen schützen können, beispielsweise durch eine Stärkung des Immunsystems.

Wie Dr. Feil uns erzählt, repräsentiert er ein Forschungsteam von 30 Medizinern und Wissenschaftlern, deren „klare Aussage“ es sei: „Wir haben seit Millionen von Jahren ein Immunsystem ausgebildet, das auf Viren, Bakterien und Pilze vorbereitet ist.“

Das Gebot der Stunde sei demnach, das körpereigene Immunsystem durch gezielte Maßnahmen und Ernährung zu stärken, erklärt er.

Dabei sei Vitamin D ein „ganz wichtiger Stoff“ bei dem man sehe, wenn die Spiegel hoch seien, dann gebe es bei Covid-19 keine schweren Verläufe.

„Und dieses Thema wird von der Politik leider verschwiegen“, kritisiert Feil, „wir haben von unserer Forschungsgruppe schon im Mai alle Ministerpräsidenten, auch die Bundeskanzlerin und den Bundespräsidenten angeschrieben, auf die wissenschaftliche Datenlage hingewiesen, bisher hat sich hier aber leider nichts getan.“

Man hätte auch die Medien angeschrieben, Pressemitteilung gemacht, aber auch hier werde das Thema Immunsystem leider nicht aufgegriffen, sagt der Biologe, „es scheint so, als ob die Bundesbevölkerung geimpft werden soll, ohne dass man das eigene Immunsystem stabilisiert“.

Welche gefahren sehen Sie für die Zukunft?

„Wir sehen, die Politik sät Angst in der Bevölkerung, und wer Angst hat, lässt sich eben sehr gern oder sehr leicht manipulieren und unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu zeigen, dass sie ihr Immunsystem und ihre Gesundheit selber in die Hand nehmen können. Und wir glauben auch, dass sich das bald ändert, dass unsere Arbeit immer mehr Menschen erreicht, weil viele denken, irgendetwas stimmt hier nicht mehr mit der Politiklinie.“

Die Forschungsgruppe Dr. Feil arbeitet mit einem Netzwerk weiterer Ärzte zusammen, in dem namhafte Mediziner und Wissenschaftler aus Deutschland dabei sind. Dazu gehören beispielsweise Dr. Strunz (forever young) und Dr. Dahlke (Krankheit als Weg), die schon millionenfach Bücher verkauft haben.

Ihr Anliegen ist es, „den Menschen zu zeigen, dass das Immunsystem selbst gestärkt und stabilisiert werden kann, sodass man nicht von außen eingreifen muss“, so der Biologe.

