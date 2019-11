Brandenburg: AfD fällt mit drei Kandidaten für Landtagspräsidium durch

Die AfD ist im Brandenburger Landtag erneut bei der Besetzung eines dritten ihr zustehenden Platzes im Landtagspräsidium gescheitert.

In der zweiten Plenarsitzung am Dienstag verfehlten die nacheinander aufgestellten drei Bewerber deutlich die nötige Mehrheit für den noch freien Platz im Landtagspräsidium, wie die Landtagsverwaltung mitteilte. Demnach will die AfD nun zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Vorschlag einreichen.

In dem elfköpfigen Präsidium stehen der als zweitstärkste Kraft aus der Landtagswahl hervorgegangenen AfD drei Plätze zu. In der konstituierenden Sitzung im September wurden zwei AfD-Bewerber ins Präsidium gewählt, der Abgeordnete Daniel Freiherr von Lützow fiel hingegen durch.

Von Lützow scheiterte am Dienstag mit 28 zu 53 Stimmen erneut. Die anschließend nominierte Lena Duggen bekam bei 27 Ja- und 53 Neinstimmen ebenfalls keine Mehrheit. Auch der AfD-Abgeordnete Dennis Hohloch scheiterte mit 28 Ja- zu 54 Neinstimmen deutlich. (afp)

