Brutaler Überfall auf Bundesvorsitzenden der „Jungen Nationalisten“ in eigener Wohnung

Im sächsischen Eilenburg ist ein 30-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung mutmaßlich aus politischen Gründen überfallen und erheblich verletzt worden.

Das teilten die Leipziger Staatsanwaltschaft und das sächsische Landeskriminalamt am Donnerstag mit. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um den Bundesvorsitzenden der NPD-Jugendorganisation Junge Nationalisten, Paul Rzehaczek.

Die Ermittlungsbehörden wollten sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Den behördlichen Angaben zufolge klingelten am Donnerstagmorgen mehrere unbekannte Täter an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses in Eilenburg, in dem der 30-jährige Mann wohnt. Die Angreifer sollen zu diesem Zeitpunkt gelbe Westen mit der Aufschrift Polizei getragen haben, dunkel gekleidet und vermummt gewesen sein, hieß es. Sie hätten ihr Opfer körperlich so heftig attackiert, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Wegen des Verdachts auf eine politische Motivation übernahm die zuständige Soko LinX des Landeskriminalamtes Sachsen die weitere Bearbeitung des Falles. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete, wurde dem Funktionär der rechtsextremen NPD mehrfach mit einem Hammer auf die Fußgelenke geschlagen. Laut „Bild“-Zeitung, wurde er zudem am Kopf verletzt. Nachdem die Täter von ihm abließen, habe der 30-Jährige selbst die Polizei alarmieren können. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!