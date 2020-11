Bundeskabinett stimmt für Bundestagswahl am 26. September 2021

Die nächste Bundestagswahl wird aller Voraussicht nach am 26. September 2021 stattfinden. Dieses Datum empfahl das Bundeskabinett am Mittwoch, wie Vizeregierungssprecherin Martina Fietz in Berlin sagte. Bestimmt wird der Wahltermin letztlich von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Wie Fietz ausführte, muss die Wahl den Vorgaben des Grundgesetzes zufolge zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober 2021 abgehalten werden. Bei der Empfehlung für den 26. September hätten unter anderem die Termine der Schulferien in den Bundesländern eine Rolle gespielt. (afp)