CDU in Thüringen fällt in Umfrage unter 20 Prozent

Landtagswahl am 26. September 2021

Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen ist die CDU im Freistaat in einer Umfrage unter die Marke von 20 Prozent gefallen.

Laut der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts Insa für die „Thüringer Allgemeine“, die „Ostthüringer Zeitung“ und die „Thüringische Landeszeitung“ kommen die Christdemokraten auf 19 Prozent. Seit dem Herbst lag die CDU zuletzt stabil bei 22 Prozent.

Angeführt wird das Feld von der Linken um Ministerpräsident Bodo Ramelow mit 30 Prozent, gefolgt von der AfD mit 23 Prozent. SPD und Grüne, die derzeit mit der Linken eine Minderheitsregierung bilden, kommen auf neun beziehungsweise acht Prozent. Rot-Rot-Grün hätte damit weiter keine Mehrheit. Die FDP liegt bei sechs Prozent. Befragt wurden vom 8. bis zum 16. März 1.036 Wahlberechtigte.

In Thüringen war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am 5. Februar vergangenen Jahres mit den Stimmen von AfD, CDU und seiner Partei zum Ministerpräsidenten gewählt worden, was einen Eklat auslöste. Nach Intervention der Bundeskanzlerin und Protesten gegen die demokratische Wahl Kemmerichs, trat dieser nach kurzer Zeit wieder zurück.

Die ursprünglich für Ende April geplante Neuwahl des Landtags wurde wegen der Corona-Pandemie verschoben und findet nun zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September statt. (afp/er)

