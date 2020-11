CDU-Politiker Renz wird neuer Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns

Der bisherige CDU-Landtagsfraktionschef Torsten Renz wird am Freitag (10.00 Uhr) vor dem Landtag in Schwerin als neuer Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns vereidigt. Der 56-jährige wird Nachfolger seines Parteikollegen Lorenz Caffier, der in der vergangenen Woche wegen eines umstrittenen Waffenkaufs nach 14 Jahren Amtszeit zurücktrat. Caffier hatte die Waffe Anfang 2018 als privater Jäger bei einem Schießstandbetreiber in Güstrow gekauft, der mit dem rechtsextremem Nordkreuz-Umfeld in Verbindung gebracht wird.

Caffier beteuerte allerdings, erst im Mai 2019 hätten Ermittlungen des Landeskriminalamts Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen des Waffenhändlers ergeben. Renz stammt aus Güstrow, ist gelernter Berufsschullehrer und wurde 2002 zum ersten Mal in den Landtag gewählt. Zu seinem Nachfolger an der Fraktionsspitze wählten die CDU-Parlamentarier bereits am Donnerstag den Abgeordneten Wolfgang Waldmüller. (afp)