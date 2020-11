Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter will zur Bundestagswahl antreten

Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, will in den Bundestag. Er wolle bei der Wahl im nächsten Jahr für die SPD im nordrhein-westfälischen Wahlkreis Mülheim/Essen I antreten, sagte er dem „Spiegel“ laut Vorabmeldung vom Freitag. „Die Entscheidung ist in mir in den letzten Wochen gereift.“ Ende Januar werde er sich zunächst parteiintern zur Wahl stellen. Wenn ihm der Bundestagseinzug gelinge, werde er sein Gewerkschaftsamt aufgeben.

Fiedler ist seit 2012 SPD-Mitglied, wie er dem Magazin sagte. „Ich will, dass die SPD mit dem Bereich Innere Sicherheit wieder Wahlen gewinnen kann.“ Es gehe ihm um „eine Kriminalpolitik, die sozial gerecht und vorausschauend ist und die gesamte Gesellschaft im Blick hat“, sagte Fiedler dem „Spiegel“. Der Staat müsse auch da durchgreifen, wo dies schwierig sei, wie etwa in den Bereichen Organisierte Kriminalität oder Geldwäsche. (afp)