Deutschlands Botschafter in China gestorben – Merkel „zutiefst erschüttert“

Deutschlands Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot – die Umstände sind noch unklar. Das teilt das Auswärtige Amt mit.

Der deutsche Botschafter in China und Merkel-Vertraute, Jan Hecker, ist nach nur wenigen Tagen im Amt gestorben. „Mit tiefer Trauer und Bestürzung haben wir von dem plötzlichen Tod des deutschen Botschafters in China erfahren“, teilte das Auswärtige Amt am Montagmorgen mit. „Unsere Gedanken sind in diesem Moment bei seiner Familie und den Menschen, die ihm nahestanden.“ Zu den genauen Todesumständen des 54-Jährigen wollte das Auswärtige Amt keine Auskunft geben.

„Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst“, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit. Sie würdigte Hecker als „hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis. Ich denke voller Dankbarkeit an unsere Zusammenarbeit und bin froh, mit ihm über Jahre so eng verbunden gewesen zu sein“. Ihr Mitgefühl gelte der Familie und weiteren Angehörigen des Verstorbenen. Hecker war verheiratet und hatte drei Kinder.

Am Montagmorgen war die Flagge über der deutschen Botschaft in China auf halbmast gesetzt, wie ein AFP-Journalist in Peking berichtete. Der Jurist hatte erst Ende August sein Amt als Botschafter in Peking angetreten. Beobachtern zufolge sollte sich Hecker nach dem Ende von Merkels Kanzlerschaft für die Fortsetzung des gemäßigten Kurses gegenüber China einsetzen. Seine Ernennung wurde in Peking begrüßt.

Zuvor war der 54-Jährige außenpolitischer Berater von Merkel und Leiter der Abteilung Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Ab 1999 arbeitete er für das Bundesinnenministerium. (afp/dpa/oz)

