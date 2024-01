Deutschland Innere Sicherheit

Faeser will Spenden an Rechtsextreme stärker ins Visier nehmen

Keiner, der an rechtsextreme Organisationen spendet, solle sich darauf verlassen, unentdeckt zu bleiben. Innenministerin Faeser will die finanziellen Verbindungen in rechtsextremen Netzwerken ausleuchten.