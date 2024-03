Montag: Ganztägige Warnstreiks an Universitätskliniken in neun Bundesländern

In zahlreichen Bundesländern treten am Montag Ärzte an Universitätskliniken in einen ganztägigen Warnstreik.

Sie folgen einem Aufruf der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, der nach bislang ergebnislos verlaufenen Tarifverhandlungen den Druck auf die Bundesländer als Arbeitgeber erhöhen will.

Insgesamt sind Streikaktionen an 23 Krankenhäusern in neun Bundesländern angekündigt. Betroffen sind unter anderem Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen.

Größere Demonstrationen sind unter anderem in Düsseldorf und Stuttgart geplant. Es ist nicht der erste Warnstreik in der laufenden Tarifrunde. Zuletzt beteiligten sich am 30. Januar mehrere tausend Ärzte an einem Warnstreik an Universitätskliniken. (afp)