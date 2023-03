keine Gefahr für die Bevölkerung: Geiselnahme in Apotheke in Karlsruher Innenstadt

In der Innenstadt von Karlsruhe ist es zu einer Geiselnahme in einer Apotheke gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Menschen in der Apotheke als Geiseln genommen. Diese sollen demnach unverletzt sein.

In der Innenstadt von Karlsruhe ist es am Freitag zu einer Geiselnahme in einer Apotheke gekommen. Wegen der Geiselnahme in der Südweststadt gebe es derzeit einen großen Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei Karlsruhe am Abend der Nachrichtenagentur AFP. Es bestehe aktuell aber keine Gefahr für die Bevölkerung, fügte er hinzu.

Der Bereich um die Apotheke in der Ettlinger Straße sei „aufgrund der derzeit unklaren Gefährdungslage“ weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei im Onlinedienst Twitter mit. Für Anwohner, die Aufgrund der Absperrung nicht in ihre Wohnungen konnten, wurde eine nahegelegene Schule geöffnet. (afp)