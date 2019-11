Glatteis: Massenkarambolage auf der A7 – Auch Polizei und Feuerwehr verunglückt

Auf der A7 in der Nähe von Marktbreit bei Kitzingen in Fahrtrichtung Kassel kam es am Sonntagmorgen (10.11.) zu einer Massenkarambolage von 18 Fahrzeugen, wie der „Merkur“ berichtet.

Unter den beteiligten Fahrzeugen waren auch zwei Einsatzfahrzeuge der Rettungskräfte, ein Polizeiauto und ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, wie ein Polizeisprecher dem Portal inFranken.de sagte.

Derzeit wird vermutet, dass es zu Blitzeis auf der Mainbrücke Marktbreit kam. Aufgrund von Nebel und Glatteis verloren mehrere Autofahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Mindestens 13 Personen wurden verletzt, eine Frau erlitt schwerere Verletzungen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die A7 ist in Fahrtrichtung Kassel zur Zeit voll gesperrt. (ks)