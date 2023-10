„Widerstand ist niemals zecklos“: Demo „Reformation 2.0“ wirbt für politische Reformen

„Reformation 2.0“ nennt sich eine Bürgerinitiative aus der Lutherstadt Wittenberg. Mit ihrer Großdemo und ihren politischen zehn Thesen sorgte sie vor einem Jahr für Aufmerksamkeit. Am 31. Oktober, dem Reformationstag, möchte man erneut auf Luthers Fußspuren wandeln und sich für Veränderungen einsetzen.

Unter dem Motto „Vereint für echte Demokratie gegen Diktatur – für WHO-Austritt“ hofft man, wie im letzten Jahr 10.000 Menschen zur Teilnahme zu motivieren.

Die Bürgerinitiative entstand aus den Corona-Montagsspaziergängen in der Lutherstadt. Sie geht mit auf die Initiative von Holger List (43) zurück, einem Barbesitzer, der vor seiner gastronomischen Einrichtung direkt am Marktplatz zu Corona-Zeiten ein „Kabel ausrollte und dann ging die Demo los“, wie er Epoch Times gegenüber berichtet. Das war vor dreieinhalb Jahren.

Die Stadt, in der Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche schlug, um Veränderungen in der katholischen Kirche anzustoßen, hält List für den idealen Ort, „um eine zweite Reformation zu starten“, eben „Reformation 2.0“, so der selbstständige Gastronom.

Nach Luther-Manier: Zehn Thesen an Schlosskirche geschlagen

Im letzten Jahr habe man dann zehn Thesen symbolisch an die Schlosskirche geschlagen, „wie es Luther damals getan hat“, erklärt List. „Dann ist die Initiative so richtig ins Rollen gekommen.“ Über 10.000 Menschen hätten damals an der Veranstaltung teilgenommen, berichtet er.

„Mit der Kirche haben wir nichts zu tun, wir sind kein christlicher Verein, sondern die Initiative zielt absolut auf die Politik ab“, macht List deutlich. Und er fügt hinzu: „Auf eine Politik, die schon seit einigen Jahren mächtig daneben geht.“ Daher habe man zehn Thesen aufgestellt, die eigentlich Forderungen seien.

These 1 sei zum Beispiel der sofortige Rücktritt der Bundesregierung. Stattdessen solle erst mal eine Übergangsregierung mit Personen mit hoher Fachkompetenz eingesetzt werden, erklärt der Sachsen-Anhaltiner. „Das jetzige Parteisystem gehört abgeschafft, stattdessen sollen Einzelpersonen zur Wahl stehen. Und das Volk wählt dann.“

Eine andere These beziehe sich auf die Souveränität Deutschlands, einen Friedensvertrag mit den einstigen „Siegermächten“ und eine eigene Verfassung. „Das ist auch ein wichtiger Punkt.“

These 7 sei im Moment sehr aktuell wegen des geplanten WHO-Pandemievertrags, berichtet er weiter. Diese These beinhalte die Abschaffung des Weltwirtschaftsforums WEF, Durchsetzung eigener Interessen bei NATO, EU, WHO, UNO oder den Austritt aus diesen Organisationen. „Aber man kann davon ausgehen, dass eigene Interessen nicht wirklich umsetzbar sind. Also bleibt nur der Austritt aus diesen Organisationen.“

„Die zehn Thesen sind natürlich auch noch nicht alles.“ Das sei auch erst mal nur ein Grundgerüst, das später noch erweitert werden soll. Gemeinsam mit mehreren Initiativen habe man sie ausgearbeitet. Dazu gehörten Ärzte für Aufklärung und andere, führt er weiter aus.

Gastredner, Lichtermarsch, Thesenverlesung an Schlosskirche

In dem Programm für die diesjährige Veranstaltung am 31. Oktober in der Lutherstadt Wittenberg zählt man als Gastredner auf:

Dr. Roman Kubetschek, Netzwerk Humane Medizin Mecklenburg-Vorpommern

Uwe Kranz, Leitender Ministerialrat a. D., ehemaliger LKA-Präsident Thüringen

Dr. jur. Beate Pfeil, Expertin für Völker- und Europarecht

Dr. Ronald Weikl, stellv. Vorsitzender MWGFD

Dr. med. Maria Hubmer-Mogg, österreichische Ärztin, Aktivistin und Diplom-Kräuterpädagogin

James Roguski, Enthüllungsjournalist und Autor

Dr. Walter Weber, Internist und Onkologe

Frank Zimmermann, Initiative „Kinder schützen“

Heike Niekammer, selbstständige Tanzlehrerin und Heilpraktikerin

Lars Hünich, AfD-Landtagsabgeordneter in Brandenburg und AfD-Obmann im dortigen Corona-Untersuchungsausschuss

Neben den Rednern vor Ort ist geplant, auch Redner per Livestream zuzuschalten wie Wolfgang Wodarg, Marianne Grimmenstein oder den ehemaligen baden-württembergischen Landtagsabgeordneten und Arzt Dr. Heinrich Fiechtner. Auch soll es neben dem Bühnenprogramm auf den Wiesen des KonfiCamps einen Lichtermarsch geben, der zur Schlosskirche führt. Dort sollen dann die zehn Thesen verlesen werden.