Grüne in Schleswig-Holstein gehen mit Doppelspitze in Landtagswahl

Die schleswig-holsteinischen Grünen wollen zur Landtagswahl im kommenden Jahr mit einem Spitzenteam aus zwei Frauen antreten. Am Mittwoch beschloss der Landesvorstand nach Parteiangaben, ein Duo aus der 62-jährigen Landesfinanzministerin Monika Heinold und der 28-jährigen Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré ins Rennen zu schicken. Abschließend darüber entscheiden muss noch ein Landesparteitag, der für 10. bis 12. Dezember geplant ist.

Formal soll Heinold, die derzeit stellvertretende Regierungschefin in Kiel ist, nach dem Willen des Landesvorstands als Spitzenkandidatin auf Platz eins der Landesliste kandidieren.

Vor dem Hintergrund guter Umfragewerte soll sie dabei direkt als Ministerpräsidentinnenkandidatin mit Amtsinhaber Daniel Günther (CDU) konkurrieren. Die jüngere Touré, die in jüngerer Zeit unter anderem durch Talkshowauftritte auch über Schleswig-Holstein hinaus bekannt wurde, träte demnach formal auf Listenplatz zwei an.

In Schleswig-Holstein wird in fast genau sechs Monaten am 8. Mai 2022 ein neuer Landtag gewählt. In den jüngsten Umfragen, die allerdings schon vom Mai sind, lagen die Grünen mit 27 Prozent in etwa gleichauf oder sogar vor der CDU mit 25 bis 28 Prozent. In Kiel regiert derzeit eine Dreierkoalition aus CDU, Grünen und FDP. (afp/dl)

