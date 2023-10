Hamburg richtet Feiern zum 3. Oktober aus

„Horizonte öffnen“ ist das Motto der diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Das Bürgerfest findet in Hamburg statt, Olaf Scholz wird vor Ort sein.

Hamburg richtet am Montag und Dienstag die diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit aus. Die Hansestadt feiert unter dem Motto „Horizonte öffnen“ ein Bürgerfest in der Innenstadt.

Die Bundesregierung veranstaltet eine Dialogreihe, bei der sich am Montag zunächst der Chef des Bundeskanzleramtes, Wolfgang Schmidt, und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen.

In seiner Reihe von Bürgergesprächen in allen Bundesländern wird am Nachmittag (15.00 Uhr) auch Bundeskanzler Olaf Scholz in der Hamburger Handelskammer sein.

Auf dem Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit präsentieren sich am Montag und Dienstag Bundesrat, Bundestag, Bundesverfassungsgericht und Bundesministerien. Der offizielle Festakt findet am Dienstagmittag in der Elbphilharmonie statt, am Dienstagmorgen gibt es einen ökumenischen Gottesdienst im Hamburger Michel.

Großdemonstration in Berlin

Am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, wollen sich in Berlin erneut verschiedene Initiativen und Parteien zu einer Großdemonstration versammeln, um den Rücktritt der Bundesregierung zu fordern. Sie decken ein breites politisches Spektrum ab und sehen sich als bürgerliche Mitte.

Bereits am 16. September veranstaltete ein politisch breites Bündnis aus mindestens 14 Initiativen und Parteien von AfD über die Basis bis hin zu den Freien Linken unter dem Motto „Deutschland steht auf“ in Magdeburg eine Großdemo mit der Forderung zum Rücktritt der Bundesregierung.

(afp/red)