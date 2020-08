Interne Emails: Bayerns Ministerin Huml wusste schon länger von der Corona-Panne

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) soll früher als bisher bekannt über die Pannen bei Corona-Tests für Reiserückkehrer informiert worden sein. Bereits am Montag vergangener Woche sei eine entsprechende E-Mail aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an Humls Büro und weitere Adressaten im Ministerium gegangen, berichtete die „Süddeutsche Zeitung“ am Dienstag online. Huml sagte bei einer Pressekonferenz zwei Tage später, sie habe erst am Morgen vom Ausmaß der Probleme erfahren.

In der E-Mail aus dem LGL berichtete laut der Zeitung das Laborunternehmen Eurofins, das die Corona-Tests für Reiserückkehrer an drei bayerischen Autobahnen auswertet, von großen Problemen. Konkret sei die Rede von mehr als 40.000 Proben und 338 positiven Fällen gewesen, die noch nicht übermittelt werden konnten.

Als Huml am Mittwoch vergangener Woche öffentlich über die Panne informierte, waren die Zahlen auf 44.000 Proben und mehr als 900 Positivbefunde gestiegen.

Huml teilte der „Süddeutschen Zeitung“ auf Nachfrage mit: „Diese E-Mail ging an unser Haus.“ Sie blieb dem Bericht zufolge aber bei der Aussage, dass die „Gesamtsituation“ der Testprobleme erst zwei Tage später deutlich geworden sei.

„Es gibt nichts, wo man irgendwas verschleiern oder verzögern wollte“, erklärte Huml. Eurofins habe in der Mail die Hoffnung geäußert, eine rasche Lösung für die Probleme zu finden. Erst am Mittwoch sei klar gewesen, „dass all die Versuche von Eurofins nicht gefruchtet haben“.

Bis heute sind wohl nicht alle der mehr als 900 positiv Getesteten, die zunächst nicht informiert wurden, über das Testergebnis unterrichtet. Die Suche nach 46 Personen, die nicht ermittelt werden konnten, habe das Gesundheitsministerium inzwischen offenbar eingestellt, berichtete die Zeitung. Die Daten der Betroffenen seien „ohne Erfolg überprüft worden“, zitierte sie einen Ministeriumssprecher. (afp)

Lesen Sie auch Erneute Test-Panne in Bayern – Tester selbst mit Corona infiziert

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]