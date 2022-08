Ist die aktuelle Klima-Bewegung eine Angst-Bewegung?

Psychologe Dr. Herthneck bezweifelt, dass eine Klima-Angst existiert: „Von sich aus äußert niemand eine Klima-Angst“. Medien und Politik würden versuchen, diese hervorzurufen.

„Wir sind zurück in Berlin! – Denn unser Leben hängt davon ab.“ So lauten die begrüßenden Worte auf der Internetseite der „Letzten Generation“. Weiter steht in einem roten Banner: „We are facing a climate emergency and need fundamental change!“ („Wir sind mitten im Klimanotfall und brauchen einen umfassenden Wandel!“). Denn: Sie selber seien die letzte Generation, die den Klimanotstand verhindern könne.

Mit Maßnahmen wie Sitzblockaden, Zerstörung des Gehweges vor dem Wirtschaftsministerium in Berlin, verschütten von Öl auf der Straße und das Abdrehen von Gas-Pipelines ziehen die Aktivisten die Aufmerksamkeit auf sich. Sie selber betiteln ihren Widerstand als „friedlich“ und fordern die Gesellschaft auf, sich anzuschließen. Dabei äußern Klimaaktivisten der Letzten Generation in Vorträgen offen, dass ihre Aktionen „weh tun müssen“ und dass sich nur durch „Schmerz“ etwas ändern könne.

Einseitige Klima-Debatte

In den sozialen Medien erscheint die von der Klimabewegung geführte Debatte, unter ihnen Bewegungen wie die Letzte Generation und „Fridays For Future“, einseitig. Für die Klimaaktivisten gibt es nur einen Ausweg aus dem Klimawandel: Fossile Infrastrukturen für Kohle, Erdöl und fossiles Gas müssen gestoppt werden. Es soll keine Exportkreditgarantien mehr geben.

Ähnliche einseitige Debatten lassen sich laut dem Psychologen, Psychoanalytiker und Psychotherapeuten Dr. Kai-Uwe Herthneck an den Universitäten erkennen. Es würde sich lediglich darüber unterhalten werden, welche negativen Auswirkungen der Klimawandel mit sich bringe. Dass der Mensch für die globale Erwärmung verantwortlich sei, werde als Tatsache hingestellt. Besonders Studenten würden diese Meinung häufig vertreten.

Auch auf der Wissensseite Geolino, der Kinderzeitschrift von GEO, wird Kindern und Jugendlichen ein ähnliches Bild vermittelt: „Schuld am Klimawandel ist der Mensch“. Weiter heißt es: „Sprechen wir heutzutage vom Klimawandel, meinen wir die Veränderungen, die der Mensch verursacht hat. Knapp zusammengefasst heißt das: Der Mensch ist schuld daran, dass es auf der Erde immer wärmer wird.“

Psychologe: „Es gibt keine Klima-Angst“

Ein Video der Bewegung Fridays For Future arbeitet mit Angst von Kindern. In dem Video wird ein Mädchen von ihrem Vater zu Bett gebracht. Sie weist ihn ängstlich darauf hin, dass etwas in ihrem Schrank sei und es zeigt sich ein Monster. Das Video schließt mit den Worten: „Das Monster ist echt. Lass deine Kinder nicht mit der Klimakrise alleine.“

Herthneck zweifelt jedoch an, dass eine Klima-Angst existiert. Im Gespräch mit der Epoch Times erklärt er, dass seine Patienten von sich aus niemals eine Klima-Angst äußern würden. Besonders für Kinder sei eine Angst vor dem Klima zu abstrakt, sie seien von dem Themenfeld nicht direkt betroffen. „Wenn ich meine Patienten fragen würde: ‚Haben Sie Angst vor den klimatischen Entwicklungen?‘, würden einige dies sicherlich bejahen. Von sich aus äußert allerdings niemand eine Klima-Angst“, erklärt er.

Für Herthneck ist die Klimabewegung eine Bewegung, die lediglich eine temporäre Erscheinung sei. Zum anderen äußert er, dass Angst bei Kindern von den Eltern übertragen werde. Angst entstehe bei Kindern nur selten von außen, also außerhalb der Prägung von Eltern oder ihres Zuhauses. Dennoch wird die Klimabewegung häufig von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführt.

Herthneck sieht in der Bewegung eher eine Methode, um Menschen mit Angst gefügig zu machen. Von Medien und Politik werde seiner Meinung nach versucht, eine Klima-Angst hervorzurufen. Wetterbilder würden dafür beispielsweise instrumentalisiert und dramatisiert.

Umfrage: „Die Zukunft ist verloren“

Wie ist es international um „Klima-Angst“ bestellt? Eine weltweite Umfrage der Bath University in Kooperation mit fünf Universitäten untersuchte 2021 die Angst von 16- bis 25-Jährigen in Bezug auf den Klimawandel. 60 Prozent der 10.000 Befragten äußerten sich besorgt oder sehr besorgt über den Klimawandel. Über 45 Prozent gaben an, von den Gefühlen bezüglich des Klimawandels im täglichen Leben beeinflusst zu werden.

Drei Viertel denken, dass die Zukunft beängstigend und knapp über 50 Prozent glauben, dass die Zukunft verloren sei. Zwei Drittel haben Gefühle wie Angst, Trauer, Besorgnis, Wut und teilweise Hoffnung, viele fühlen sich von Politikern und Erwachsenen betrogen und ignoriert. Vier von zehn Befragten zögern, später Kinder haben zu wollen, drei Viertel sehen die Zukunft als beängstigend an. Ein Teilnehmer äußerte sogar: „Ich möchte nicht sterben, aber ich möchte nicht in einer Welt leben, sie sich nicht für Kinder und Tiere interessiert.“

Von Ängsten befreien

„Wie können Menschen sich von ihren Ängsten befreien?“, fragte die Epoch Times den Psychologen. „Ängste sind Wegweiser“, sagt Herthneck. An sich seien sie nicht störend, sondern zeigten, wo ein Mensch hinschauen solle. Beispielsweise müssten sich einige Menschen einer Ich-Schwäche stellen. „Ängste können einen Menschen darauf hinweisen und lehren, für sich selber einzustehen und ein starkes Individuum zu werden.“ Im Fokus steht für Herthneck, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie zu verstehen und damit umzugehen.

Für den Psychologen liegt der Schlüssel in einem liebevollen Umgang miteinander. Kinder müssten um ihrer selbst willen bedingungslos geliebt werden. Sofern sie positiv im Charakter gestärkt würden, hätten sie grundsätzlich ein starkes Fundament und wären weniger anfällig für Angst.

„Kinder entwickeln besonders in den ersten drei Jahren ihre Persönlichkeit und übernehmen die Ängste der Eltern. Daher ist es wichtig, Eltern in ihrer Überforderung zu unterstützen, um Ängste bei Kindern zu vermeiden“, so der Psychologe gegenüber der Epoch Times.

Allgemein sei eine offene Debatte sehr wichtig, so Herthneck. Sowohl in Familienfragen, als auch in der Politik und dem Themenfeld des Klimawandels.

Klimawandel und Diversität?

Viele Wissenschaftler setzen sich für eine breite Debatte ein. Der schwedische Klimatologe und Meteorologe Lennart Bengtsson beispielsweise widerspricht dem Katastrophismus und sagt, dass die gegenwärtige Erwärmung nicht als Krise bezeichnet werden solle.

Das wärmere Klima sei mancherorts vorteilhaft und die Folgen der globalen Erwärmung ließen sich begrenzen. „Die Nahrungsmittelproduktion beispielsweise nimmt zu. Und trotz rasant wachsender Bevölkerung und fortschreitender Erwärmung sterben weitaus weniger Menschen in Wetterextremen als früher“, so Bengtsson.

„Die gegenwärtigen akuten Probleme werden durch Konflikte und Kriege und durch die Schwierigkeit verursacht, schnell genug einen zuverlässigen Ersatz für fossile Brennstoffe zu finden. Dennoch sind langfristige und systematische Maßnahmen erforderlich, um Treibhausgase weltweit zu reduzieren, um die Erwärmung einzudämmen“, konkretisiert Bengtsson. Der Forscher erhielt 2006 den prestigeträchtigen 51. Preis der Internationalen Meteorologischen Organisation der Weltorganisation für Meteorologie für Pionierforschung in der numerischen Wettervorhersage.

Die Ziele „sind zu ehrgeizig“

Laut Bengtsson seien die Ziele des Pariser Abkommens zu ehrgeizig und müssten an das technisch machbare angepasst werden. Er leugnet den Klimawandel nicht und erkennt an, dass der Anstieg des Meeresspiegels problematisch sei. „Ihm kann aber durch den Bau von Küstenschutzanlagen begegnet werden“, sagt er. Auch der Zunahme von Niederschlägen und der Zunahme von Dürren in anderen Gebieten könne nur schwer gegengehalten werden. „Bisher gibt es jedoch noch keine eindeutigen empirischen Hinweise darauf, dass solche Veränderungen stattfinden. Sie sind auch sehr schwer von natürlichen Zufallsereignissen zu trennen“, so der Klimatologe.

Die globale Erwärmung der letzten 40 bis 50 Jahre stünde in eindeutigem Zusammenhang mit dem Treibhauseffekt, allerdings würden regionale Unterschiede ein besseres wissenschaftliches Verständnis erfordern. „Die meisten extremen Wetterereignisse werden nicht durch hohe Temperaturen, sondern durch Temperaturunterschiede verursacht.“ Bengtsson fügt außerdem hinzu: „Lokale Schäden durch extreme Niederschläge werden oft durch bauliche Veränderungen wie Straßen und Parkplätze verstärkt, die verhindern, dass das Wasser schnell genug in das Grundwasser eindringt.“

Das technisch Machbare

Auch der Professor für Umweltwissenschaften, Vaclav Smil, positionierte sich zu den ehrgeizigen Zielen der Klimabewegung. Er erklärt, dass alle großen Länder weltweit die Emissionen gleichzeitig einstellen müssten, um die Emissionen zu verringern. Smil ist Kanadier tschechischer Herkunft und beschäftigt sich an der University of Manitoba in Winnipeg (Kanada) vor allem mit interdisziplinären Fragen zu den Themen Energie, Umwelt, Nahrung, Bevölkerung, Wirtschaft, Geschichte und Public Policy. 2010 wurde er vom Magazin „Foreign Policy“ zu den 100 einflussreichsten globalen Denkern gezählt (Platz 49).

Smil hinterfragt die ambitionierten Ziele der kanadischen Regierung ebenso wie die anderer Staatsführer. Joe Biden fordert beispielsweise, dass es bis 2035 keine Kohle mehr geben soll. Wie könne jedoch der Ausstieg aus der Kohle erreicht werden und das Land mit Wind- und Solarenergie versorgt werden, fragt er, wenn die USA keine Überlandleitungen habe?

Zudem orientiert er sich an Deutschland: Nach dem Einsatz von einer halben Billion Dollar würde Deutschland statt 84 Prozent nur noch 76 Prozent der Energie aus fossilen Rohstoffen beziehen. Dementsprechend fragt Smil, wie die fossile Energie innerhalb von nur 5 Jahren von 76 auf null Prozent reduziert werden könne?

Er vertritt den Standpunkt, dass sich die Technik konstant weiterentwickelt habe. „Wir haben die Verbrennung von Kohlenstoff viel effizienter gemacht. Wir stellen ständig auf effizientere, effektivere und weniger umweltschädliche Dinge um.“ Fotovoltaik beispielsweise halte er für sehr wichtig, allerdings müsse die Technik ausgebaut werden.

Durch seine kritischen Äußerungen werde er häufig in eine Richtung gedrängt, was er stark infrage stellt. „Wir brauchen kein Drängen auf die Seiten. Was wir brauchen, ist die dumpfe, sachlich korrekte und genaue Mitte. Denn nur aus dieser Mitte kommen die Lösungen. Lösungen kommen nie aus den Extremen.“

Großteil der Solarindustrie von China kontrolliert

Ein derzeit häufig von Klimaaktivisten vorgebrachtes Argument ist das Bestreben, von diktatorischen Staaten bezüglich der Energieversorgung unabhängig zu werden. Ein Umstieg auf Solar- und Windenergie sowie Elektrofahrzeuge sei die vermeintliche Lösung. Der Autor und Forschungsleiter am Breakthrough Institute, Ted Nordhaus, stellt jedoch fest, „dass der größte Teil der weltweiten Solarmodul- und Batterieproduktion von einem anderen Diktator kontrolliert wird – dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping“. Großteile der weltweiten Versorgung mit Silizium, Lithium und seltenen Erden hängen von China ab. Solarmodule würden in Konzentrationslagern von uigurischen Sklavenarbeitern hergestellt.

Er bilanziert: „Die Vorstellung, dass die Krise gelöst werden könnte, indem man die westliche Abhängigkeit von chinesischen Solarmodulen und Batterien der westlichen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas vorzieht, zeigt, wie unseriös die Ansprüche der Umweltbewegung auf Gerechtigkeit, Menschenrechte und Demokratie wirklich sind.“

Mit Zuversicht und Offenheit in die Zukunft

Der Wissenschaftler Bengtsson ist sich sicher, dass Klimawandel aufgrund von Treibhausgasen in 100 Jahren kein Thema mehr sein wird.

Der signifikante wissenschaftliche Fortschritt, die zuverlässigeren Wettervorhersagen als auch ein besseres Verständnis des Klimasystems würden ihn zuversichtlich machen, dass der Klimawandel gebremst werden könne. Bekräftigend fügt er hinzu: „Bisherige Beobachtungen zeigen, dass die Klimaerwärmung etwas langsamer voranschreitet als in den meisten Computersimulationen.“

Es kommt hinzu, dass der Ausstoß von Treibhausgasen innerhalb der OECD in den letzten 10 -15 Jahren erheblich zurückgegangen sei. „Es gibt Grund zu der Annahme, dass dies einige Jahrzehnte später auch in Schwellenländern der Fall sein wird“, sagt er.

Bengtsson gibt einen zuversichtlichen Ausblick für die künftige Technik: „Ich habe starkes Vertrauen in den wissenschaftlichen und technischen Einfallsreichtum der Menschen und glaube, dass dieser gedeihen wird, wenn wir das derzeitige intensive Forschungsniveau und die gute internationale Zusammenarbeit aufrechterhalten können.“ Die besten Länder könnten die Grundlagenforschung fördern, um neue Methoden der Energieerzeugung mit minimalen negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu finden, so Bengtsson .

Dieser Artikel erschien zuerst in der Epoch Times Wochenzeitung, Ausgabe Nr. 57, vom 13. August 2022.