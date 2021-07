Klinikum Leverkusen wird wegen gestörter Stromversorgung vollständig evakuiert

Unwetter in Deustchland

Wegen einer gestörten Stromversorgung als Folge des Unwetters wird das Klinikum in Leverkusen vollständig evakuiert. Nachdem in der Nacht zu Donnerstag bereits die Patienten der Intensivstationen verlegt werden mussten, sollen die Patienten aller weiteren Stationen folgen, teilte die Stadt Leverkusen am Donnerstag mit.

Betroffen seien 468 Patienten. Diese würden teilweise in umliegende Krankenhäuser verlegt. In Fällen, in denen es der Gesundheitszustand zulasse, würden sie nach Hause entlassen.

Die Stadt appellierte an Angehörige, nicht spontan zum Krankenhaus zu kommen. Sie würden telefonisch informiert, falls Patienten abgeholt werden müssten.

Das Rheinland rund um #Köln war besonders vom #Starkregen betroffen. Die Autobahn 1 in Höhe des Kreuzes Leverkusen stand unter Wasser, unzählige Keller liefen voll. Es hat in #Köln inzwischen aufgehört zu regnen, die #Feuerwehr wird die ganze Nacht im Einsatz sein. @ZDFheute pic.twitter.com/HhrJ9sU8JJ — ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen (@ZDFnrw) July 14, 2021

