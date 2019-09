Politik » Deutschland Kobra-Video aus Herne: Der dramatische Moment der Gefangennahme – Doch wer zahlt das Ganze?

Die tagelange Suche nach der hochgiftigen Kobra in Herne ist zu Ende. Das Tier wurde am Haus entdeckt und eingefangen. Entgegen den Vermutungen befand sie sich nicht mehr im versiegelten Gebäude, hätte also jederzeit auf Menschen treffen können. Ein Video der Stadt zeigt den dramatischen Moment der Gefangennahme des Tiers.