Kommt demnächst die Rente mit 69?

Der BDI-Präsident Siegfried Russwurm fordert in einem ein höheres Renteneintrittsalter als Lösung für die Forderungen der Politik. Der BDI-Präsident Siegfried Russwurm fordert ein höheres Renteneintrittsalter. Dafür erntet er Kritik von Sozialverbänden und Gewerkschaften. Sie sehen darin eine indirekte Rentenkürzung. Im internationalen Vergleich steht Deutschland schon jetzt schlecht da.

Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), verlangt nach Reformen in der Rentenpolitik. Er gab zu bedenken, dass die Gleichung bei den Forderungen der Politik nicht aufginge. Denn

„die Politik will keine längere Lebensarbeitszeit, will keine Sozialversicherungsbeiträge über 40 Prozent, will das Rentenniveau auf mindestens 48 Prozent halten,“ so Russwurm in einem Bericht der Welt .