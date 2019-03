Politik » Deutschland Laschet begeistert über Macrons „Neubeginn in Europa“: „Deutschland ist bereit!“

"Deutschland ist bereit! Wir wollen auch die Stärkung Europas! Lasst uns in Verhandlungen treten und gemeinsam in allen Mitgliedstaaten werben", schreibt Armin Laschet in einem Gastbeitrag für die "Welt".