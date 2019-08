Politik » Deutschland Lauterbach (SPD) fordert Ende der GroKo: „Mit der Union ist nichts mehr zu machen“

"Der Verzicht auf eine Vermögensteuer ist schlicht und ergreifend unethisch", sagte SPD-Vorsitzender Karl Lauterbach. Er will die Einführung der Vermögenssteuer vorantreiben. Denn 45 Familien in Deutschland besitzen so viel Vermögen wie die Hälfte der Bevölkerung.