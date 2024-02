Lauterbach zu Cannabis-Debatte bei Lanz: „Es ist legal, aber ich rate jedem ab“

Karl Lauterbach sieht die aktuelle Drogenpolitik in Deutschland gescheitert. Heutzutage interessiert es Jugendliche nicht mehr, dass Kiffen illegal ist – sie tun es trotzdem. Aus diesem Grund brauche es nach seiner Auffassung eine Legalisierung von Cannabis und ein neues Gesetz, das in der Woche vom 19. Februar im Bundestag abgestimmt werden soll. Am 8. Februar sorgte dieses neue Gesetz für eine heftige Diskussion im TV-Talk mit Markus Lanz.

Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der Sendung gebetsmühlenartig wiederholte, dass die Alternative zu dem Gesetz darin bestünde, die Jugendlichen weiterhin dem Schwarzmarkt mit gepanschten Drogen auszusetzen, machten die Talk-Gäste wie die Kinder- und Jugendärztin Tanja Brunnert und die stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin Melanie Amann, sowie auch Markus Lanz immer wieder ihre Zweifel am Erfolg durch Legalisierung der Drogen deutlich.

Wie Lanz erklärt, reichten 25 g Cannabis, die laut Gesetzentwurf zum Eigenbedarf mitgeführt werden dürfen, aus, um 75 Joints zu drehen. Selbst in den Niederlanden sind hingegen nur 5 g erlaubt.

Lauterbach sieht in diesen Größen jedoch überhaupt kein Problem. „Der Dealer, der uns interessiert, das ist doch nicht der kleine Fisch, der 25g am Mann trägt.“ Es gehe eher um Größe von Kilo und Tonnen. In diesem Bereich würden die Ermittlungen fokussiert, da die Verfolgung von Kleinkriminellen keinen Erfolg gebracht habe.

Derzeit würden junge Leute kriminalisiert, die dann einen Eintrag ins Bundeszentralregister erhalten. Von diesen Verfahren gebe es jährlich 180.000. Bedenklich sei, dass immer mehr Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konsumieren, argumentierte er. Er verwies auf Studien aus Colorado und Kanada, wo eine Legalisierung erfolgreich gewesen sei. Dass dort andere Modalitäten eine Rolle spielten, darauf ging Lauterbach nicht näher ein.

Die unterschätzte Gefahr

Die Gäste der Sendung redeten ebenso intensiv wie der Moderator selbst auf Lauterbach ein. Wie könne es gelingen, Jugendlichen zu signalisieren, dass Cannabis eine gefährliche Droge ist, wenn man gleichzeitig sagt „Kiffen ab 18 ist jetzt okay“, wollte Lanz wissen.

Lauterbach widersprach: „Ich sage nicht, dass es okay ist. Ich sage, es ist legal, aber ich rate jedem ab.“ Aus diesem Grunde liefen auch Aufklärungskampagnen.

Dass diese nicht immer einen Aufklärungseffekt haben, zeigte eine von der Regie eingespielte Instagram-Werbung der Bundesregierung. Dort heißt es schlichtweg im jugendlichen Jargon: „Bubatz wird legal“. Kein Hinweis auf irgendwelche schädigenden Wirkungen auf das Gehirn, das sich noch bis etwa 25 Jahren in der Entwicklung befindet, noch andere Erklärungen.

Der Minister selbst zeigt sich von dieser Aussage „Bubatz wird legal“ überrascht. Ob diese Aussage zur Werbekampagne der Bundesregierung gehöre, könne er nicht sagen. Grundsätzlich seien die Slogan mit Jugendlichen entwickelt worden, um ihren Effekt zu testen. Für den Instagram-Post jedenfalls wollte Lauterbach keine Verantwortung übernehmen. Das müsse erst geprüft werden.

Jugendschutz geht nicht weit genug

Bedenklich fanden die Gäste auch die 100 Meter-Bannmeile um Kindergärten und Schulen, in der kein Cannabis geraucht werden darf. Hier gehe der Jugendschutz nicht weit genug. Außerdem könne man davon ausgehen, dass 18-Jährige mit jüngeren Kontakt haben und ihnen durchaus einen Joint weitergeben.

Wahrer Jugendschutz würde nicht dort anfangen, wo man sich wie Lauterbach darauf bezieht, dass in Bayern 27 Prozent der 18- bis 24-Jährigen kiffen und man etwas tun müsse. Der richtige Ansatz wäre nach Einschätzung der Kinder- und Jugendärztin Tanja Brunnert zu schauen, warum 73 Prozent sich von Cannabis fernhalten.

Einen bitteren Beigeschmack hinterließ auch der Umstand, dass das Gesetz nach zwei Jahren noch einmal evaluiert werden soll – auch unter Beteiligung des Bundeskriminalamtes. Denn schon jetzt dürfte klar sein, dass, falls das Gesetz ein Misserfolg werde, eine Legalisierung nicht zurückgenommen würde, erklärte Amann.