Deutschland Gastgeberland Niederlande: „Alles außer flach“

Leipziger Buchmesse 2024 mit neuer Direktorin

Nach der Corona-Zeit und dem Abschied des langjährigen Chefs will die Leipziger Buchmesse ihre Bedeutung als Frühlingsschau der Branche festigen. Was erwartet das Publikum in diesem Jahr?