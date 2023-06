Linksextremismus im Fokus: Verbotene Solidaritätsdemonstration und steigende Radikalisierung

Im Zuge der Verurteilung der Linksextremistin Lina E. durch das Oberlandesgericht Dresden steht Leipzig unter Spannung: Eine für Samstag geplante Solidaritätskundgebung wurde wegen Sicherheitsbedenken von den Behörden verboten. Politiker und Experten warnen vor einer zunehmenden Radikalisierung. Es gibt aber auch politische Unterstützer.

Am vergangenen Mittwoch wurde die Linksextremistin Lina E. zusammen mit weiteren Angeklagten vom Oberlandesgericht in Dresden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Bei der Verurteilung ging es um kein Kavaliersdelikt: Es ging in diesem Prozess um die Bildung einer kriminellen Vereinigung und schwerste, zum Teil lebensbedrohliche Maßnahmen mit Eisenstangen und Hämmern.

