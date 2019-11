Maas trifft Pompeo in „Little Berlin“ und lobt die USA als verlässlichen Partner

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) würdigte vor seinem Treffen mit Pompeo die USA als verlässlichen Partner. „Wir brauchen sie auch als einen Partner, denn letztlich verbinden uns unsere Werte Demokratie und Freiheit“, sagte Maas im ZDF-„Morgenmagazin“. Die westliche Welt insgesamt werde weiter darauf angewiesen sein, „dass wir zusammen mit den USA für diese Werte weltweit einstehen“.

US-Außenminister Mike Pompeo besucht am Donnerstag Symbole der deutschen Teilung und der Wende von 1989. Am Truppenübungsplatz Grafenwöhr traf Pompeo zu Gesprächen mit dort stationierten US-Soldaten zusammen. Im Anschluss besuchte er „Little Berlin“, wo er Maas traf.

„Little Berlin“ haben die Amerikaner zu Zeiten der DDR das bayerische Dorf Mödlareuth genannt. Denn Mödlareuth war genauso geteilt wie die heutige Bundeshauptstadt. Fünf Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer entstand dort 1966 ebenfalls eine Betonmauer – 700 Meter lang und 3,30 Meter hoch.

Mödlareuth war schon 1810 entlang des Tannbachs geteilt worden, nach dem Ersten Weltkrieg fiel der Westteil dann an Bayern und der Ostteil an Thüringen. Dies hatte vor allem Verwaltungsfolgen, ihren Alltag lebten die Mödlareuther wie ein Dorf.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Ort aber zum Politikum. Am 7. Juli 1945 besetzte die Sowjetarmee den bayerischen Teil, auf Druck der USA zog sie sich erst ein Jahr später zurück. Mit der Teilung Deutschlands wurde auch das Dorf geteilt – inklusive Mauerbau.

Eine einzige erfolgreiche Flucht

1973 gelang die einzige Flucht. Ein ortskundiger Thüringer fuhr mit seinem Auto direkt an die Mauer, kletterte aufs Autodach und konnte dort mit Hilfe einer Leiter über die Mauer in den Westen entkommen. Erst einen Monat nach dem Fall der Berliner Mauer wurde am 9. Dezember 1989 auch der Grenzübergang Mödlareuth geöffnet.

Bis heute ist der Ort allerdings zwischen Bayern und Thüringen getrennt. In Bayern gehört das Dorf zur Gemeinde Töpen, in Thüringen zur Stadt Gefell. Es gibt unterschiedliche Autokennzeichen, Postleitzahlen und Telefonvorwahlen – um die zusammen nur knapp 50 Einwohner kümmern sich zwei Bürgermeister.

In Leipzig sind anschließend ein Gespräch mit Zeitzeugen und ein Besuch der Nikolai-Kirche vorgesehen, die vor dem Mauerfall durch ihre Friedensgebete und als Ausgangspunkt für Demonstrationen bekannt wurde.

Dort wollen beide auch ein Gespräch führen und anschließend vor die Presse treten (16.35 Uhr). Bei einem Besuch in Halle wollen Maas und Pompeo abends ein „Zeichen gegen Rassismus und Antisemitismus“ setzen. Hier hatte ein Rechtsextremist Anfang Oktober einen Anschlag auf eine Synagoge verübt und zwei unbeteiligte Passanten getötet. (afp)