Massiver Vertrauensverlust: „Die Ampel ist überfordert“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und führende Vertreter seiner Koalition genießen einer neuen Umfrage zufolge nur noch wenig Vertrauen in der Bevölkerung. In einer Umfrage des Instituts Forsa für das „Trendbarometer“ von RTL und ntv äußerten 66 Prozent der Befragten die Ansicht, Scholz sei der aktuellen Krisensituation nicht gewachsen. Nur 24 Prozent vertrauten in seine Kompetenz. Unter den SPD-Anhängern unterstützten Scholz 79 Prozent.

Auch an der Kompetenz von Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zweifelten 62 Prozent. Bei Finanzminister Christian Linder (FDP) waren es ähnlich viele (61 Prozent).

Insgesamt 69 Prozent der Befragten äußerten die Ansicht, dass die Ampel-Koalition mit der aktuellen Haushaltskrise überfordert sei. Nur 26 Prozent glaubten, dass die Koalition in der Lage ist, dieses Krise zu lösen. Bei der Union sind 82 Prozent und bei der AfD sogar 98 Prozent der Meinung, dass die Koalition damit überfordert ist.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte für die Erhebung am 22. November 1010 Menschen in Deutschland. Die statistische Fehlertoleranz beträgt plus/minus drei Prozentpunkte. (afp)