Eine Vollsperrung einer Autobahn durch die Polizei (Archivbild). Foto: Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/AFP via Getty Images

In Baden-Württemberg sind bei einem Unfall 25 Tonnen Steine auf einer Autobahn gelandet. Der Fahrer eines Sattelzugs kam bei der Fahrt auf der A81 bei Untergruppenbach vermutlich durch ein medizinisches Problem von der Fahrbahn ab, wie die Polizei in Heilbronn am späten Dienstag mitteilte.

Das Gespann glitt daraufhin rund hundert Meter an der Schutzplanke entlang, bevor es umkippte und auf dem rechten Fahrstreifen sowie dem Grünstreifen zum Liegen kam. Die 25 Tonnen Schüttgut verteilten sich dadurch auf der kompletten Fahrbahn. In Fahrtrichtung Stuttgart musste die Straße komplett gesperrt werden.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden bezifferten die Beamten auf etwa hunderttausend Euro. Wegen der aufwändigen Bergung blieb die Strecke mehrere Stunden gesperrt. (afp/mf)