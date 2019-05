Politik » Deutschland Merkel reist zu EU-Wahlkampf-Auftritt nach Kroatien

Bundeskanzlerin Merkel reist am Samstag nach Kroatien. In der Hauptstadt Zagreb absolviert sie ihren ersten Auftritt im EU-Wahlkampf und nimmt mit dem EVP-Spitzenkandidaten Weber an der Abschlussveranstaltung der Regierungspartei HDZ teil.