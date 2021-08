Nach Corona-Demo: Innensenator Geisel trifft auf UN-Beauftragten Melzer

Die Untersuchungen um die Polizeigewalt auf der Corona-Demonstration am 1. August in Berlin gehen weiter. Innensenator Geisel traf sich mit dem UN-Beauftragten Nils Melzer und sagte vor dem Verfassungsschutzausschuss aus. Ermittlungen wurden eingeleitet. Eine wichtige Frage wird derzeit noch diskutiert: Warum wurde die Demo verboten, obwohl es ein Hygienekonzept und die Zusicherung der Einhaltung von Maskenpflicht und Abstand gegeben hatte?

Nach der möglicherweise illegal verbotenen Corona-Demonstration vom 01. August 2021 in Berlin und den Vorwürfen exzessiver Polizeigewalt gegen wehrlose und friedliche Demonstranten hatte die Polizei Berlin den Eingang von Strafanzeigen gegen Einsatzkräfte „im mittleren zweistelligen Bereich“ bestätigt, wie der „rbb“ vor einigen Tagen erst berichtete. Auch seien 30 Beschwerden bei der Zentralen Beschwerdestelle wegen der Polizeimaßnahmen eingegangen. Dem UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, wurden Videos von Polizeigewalt in Berlin zugespielt, woraufhin dieser die Prüfung der Fälle und Aufklärung bei der Bundesregierung beantragte. Im Nachgang dieser Ereignisse traf sich nun Berlins Innensenator Andreas Geisel am Mittwoch mit dem UN-Diplomaten.

Neben Geisel und Melzer waren auch der Vizepolizeipräsident Marco Langner und Polizeisprecher Thilo Cablitz anwesend. Die „Berliner Zeitung“ sprach nach dem Treffen mit dem UN-Beauftragten. Melzer sagte der Zeitung, dass der Innensenator und die Polizeiführung sehr offen gewesen seien und sich spontan dazu bereit erklärt hätten, Material mit ihm zu teilen, um die Vorwürfe aufzuklären und, „sollten sich die Vorwürfe erhärten, Konsequenzen ziehen zu können“, so Melzer. Nach Ansicht des UN-Mitarbeiters hätten Senat und Polizei „wirklich Interesse an der Aufklärung“.

Die Zahl der Fälle von exzessiver Gewalt gegen Demonstranten wird derzeit mit etwa einem Dutzend angegeben. Disziplinar- und Strafverfahren könnten folgen. „Innensenator und Polizei haben mir bestätigt, dass sie wegen einiger Fälle Untersuchungen eingeleitet haben“, erklärte Melzer, dem auch schriftliche Unterlagen konkreter Einsatzpläne zugesagt wurden.

Geisel räumte ein, dass es Videoaufnahmen gebe, die nahelegten, „dass die Polizei gegebenenfalls die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt hat“. Bei der Analyse habe man aber auch festgestellt, „dass nicht alles so war, wie es aussieht“.

„Tichys Einblick“ fragte bei der Polizei Berlin nach dem Stand der Dinge und erfuhr unter anderem, dass auch gegen den Beamten ermittelt werde, der in dem von Melzer geteilten Video eine Frau mit einer gefährlichen Kampftechnik rücklings auf den Straßenbelag schleudert. Melzers Kommentar später: „Die hätte sterben können.“ Zu diesem Fall bestätigte Polizeisprecher Thilo Cablitz, dass das Video der Polizei Berlin bekannt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet worden sei. Weitere Angaben wollte Cablitz aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht machen.

This has just been brought to my attention.

Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?

Send to: [email protected]

(please not via Twitter-reply/DM)

Thank you! https://t.co/ly00UlPDMw

— Nils Melzer (@NilsMelzer) August 1, 2021