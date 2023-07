Nachfrage nach Arbeitskräften hielt sich im Juli stabil

Deutsche Unternehmen benötigen weiterhin mehr Arbeitskräfte. Die Nachfrage hielt sich im Juli stabil.

Die Nachfrage der deutschen Unternehmen nach Arbeitskräften ist im Juli stabil geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) verharrte bei 119 Punkten, wie die Behörde am Montag mitteilte. Seit Mai 2022 war die Nachfrage fast beständig gesunken. Im Vergleich zum Juli vergangenes Jahr ging der Index um 15 Punkte zurück.

In vielen Wirtschaftszweigen sank die Arbeitskräftenachfrage im Vorjahresvergleich demnach stark – etwa in der Zeitarbeit, bei Information und Kommunikation, im Gastgewerbe oder in Verkehr und Logistik. Deutlich zugenommen habe die Nachfrage im Öffentlichen Dienst und bei qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, erklärte die BA.

Der Index ist laut BA der aktuellste Stellenindex in Deutschland und beruht auf den bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellenangeboten. Der saison- und kalenderbereinigte Indikator bildet die Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt unabhängig von jahres- zeitlichen Einflüssen ab und spiegelt die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen wider. (AFP/mf)