Neues Staatsangehörigkeitsrecht: Einbürgerung bereits nach fünf Jahren Aufenthalt?

Finnische Grenzschutzbeamte und Migranten mit Fahrrädern am 21. November 2023 am Grenzübergang in Salla, Finnisch-Lappland – zu Fuß darf die Grenze nicht überschritten werden. Finnland hat alle Grenzübergänge zu Russland bis auf einen geschlossen. Foto: JUSSI NUKARI/Lehtikuva/AFP über Getty Images