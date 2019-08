Politik » Deutschland NRW-Verfassungsschutz-Kanal „Jahidi Fool“ ist online: Mit Ironie und Sarkasmus gegen Salafismus

„Wir entlarven die Propaganda der Salafisten mit den stärksten Waffen unserer freiheitlichen Demokratie: Witz, Humor und Fakten.“ So lautete das Statement von Innenminister Herbert Reul auf der Kölner Gamescom am vergangenen Donnertag. Er kündigte zwei Youtube-Kanäle des Verfassungsschutzes zur Salafismus-Prävention an.