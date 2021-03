Polizeieinsatz in Kassel – Gegendemonstranten weggeräumt – Minister will Nachbereitung

Am 20. März 2021 in Kassel, Deutschland. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images

In Kassel sind Samstag nicht nur Kritiker der Corona-Maßnahmen, sondern auch Befürworter und Gegendemonstranten auf die Straße gegangen. Teilweise mussten Polizisten gegen Gegendemonstranten vorgehen.

Nach mehreren Videos, die Einsätze Thüringer Polizisten bei einer Demonstration in Kassel zeigen, kündigt Thüringens Innenminister Georg Maier Konsequenzen an.

Die Polizei sprach von „mehreren Angriffen“ durch Demonstranten auf Einsatzkräfte, es gab Rangeleien. Demonstranten und Gegendemonstranten gerieten aneinander, als Gegendemonstranten versuchten, eine Kette der Einsatzkräfte zu durchbrechen, um auf die andere Seite zu gelangen.

Eines der Videos zeigt Thüringer Polizisten, wie sie bei einer Demonstration von Gegnern der Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Kassel gegen eine Gegendemonstrantin mit Fahrrad vorgehen (ab 0:35). Auch andere Videos machten die Runde, in denen Polizisten gegen Gegendemonstranten vorgehen, die den Demonstrationszug blockieren wollten.

Fahrradblockaden durch Gegendemonstranten

Auch hier lassen sich die Bürger NICHTS mehr von Linksfaschisten gefallen, die nächste Fahrrad Blockade wird überrannt. Die letzten Lauchigen linken Straftäter, räumt die Polizei unter Jubel und mit Recht bei Seite. #ks2003 #Demo #Kassel #Corona https://t.co/xzh616A9Yd — Zeit zu Handeln® #NOLinke #NOGrüne (@Jetzt_oder_nie1) March 20, 2021

Volksfeststimmung und Thüringer Polizisten

Auf dem zentralen Friedrichsplatz in Kassel herrschte hingegen am Nachmittag „bei Sonnenschein fast schon Picknick-Atmosphäre ohne viel Abstand“, wie Augenzeugen berichteten, die die „Welt“ zitierte. Die Zeitung schreibt: „Reporter vor Ort berichten von einer ausgelassenen Stimmung und ‚Oh wie ist das schön‘-Gesängen.“

Die Polizei Thüringen hatte ebenfalls über den Kurznachrichtendienst reagiert: „Die aktuell auf Twitter kursierenden Videos, die Thüringer Beamte im Einsatz zeigen, haben wir zur Kenntnis genommen.“

Die Videos wie auch eigene Aufzeichnungen würden Teil der anschließenden Einsatzauswertung. „Kritik an der Einsatzführung, unseren Einsatzkräften und deren Vorgehensweise nehmen wir immer ernst.“

Im Web kursierte zuvor unter anderem diese Ansage der Gegendemonstranten:

„Mit Baby bitte in die erste Reihe wenn wir die Polizeikette stürmen. Sowas bringt Klicks wenn die Polizei eine Frau mit Baby schlägt.“ Querdenker 2021. Krank. #k2003 #Kassel pic.twitter.com/YjsYdOeZAz — Sophia Maier (@_sophiamaier) March 17, 2021

Innenminister Georg Maier

„Selbstverständlich wird der Einsatz kritisch nachbereitet. Auch mir stellen sich aufgrund der Bilder drängende Fragen. Ich werde nicht zögern, die Abgeordneten des Innenausschusses umfassend zu informieren“, schrieb der SPD-Politiker am Samstagabend auf Twitter.

Zuvor hatten auch schon einige Thüringer Politiker mit Kritik auf den Inhalt des Videos reagiert. „Wahnsinn. Sagt mal, Polizei Thüringen, geht’s noch?? Auf den Kopf einschlagen, das Gesicht aufs Fahrrad schlagen?“, schrieb etwa die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss bei Twitter.

In einem weiteren Beitrag erklärte sie, dass eine Anfrage für den Landtag zum Thema „Polizeigewalt durch Thüringer Polizeibeamte am 20.03.2021 in Kassel“ fertig sei. „Hier liegt mindestens der Anfangsverdacht einer Körperverletzung im Amt vor“, so König-Preuss weiter.

Genauso verlangte der Fraktionsvorsitzende der Linken, Steffen Dittes, Aufklärung für die Betroffene und den Landtag. Auch die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Astrid Rothe-Beinlich, und ihre Fraktionskollegin Madeleine Henfling forderten Aufklärung. (dpa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!