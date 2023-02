Prozessbeginn zu tödlichem Angriff auf Fußballfan in Berlin

Nach einem Fußballspiel kam es zu einem Streit, der tragischerweise für einen der Beteiligten tödlich endete.

Nach einem tödlichen Angriff auf einen 55-jährigen Fan des Fußballbundesligisten Hertha BSC hat vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen einen 24-Jährigen begonnen. Zu Beginn wurde am Freitag laut Gericht die Anklage verlesen. Brandon H. wird demnach Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Zu der Tat soll es nach dem Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV am 19. Mai 2022 gekommen sein.

H., der als Beifahrer in einem Auto mitfuhr, geriet demnach an einer Kreuzung in der Nähe des Berliner Olympiastadions mit dem Hertha-Fan in Streit. Angeblich soll dieser kurz die Weiterfahrt des Manns und seines Begleiters behindert haben.

Der 24-Jährige, der ein Hansa-Rostock-Trikot getragen haben soll, stieg laut Anklage aus und schlug dem 55-Jährigen mit der Faust derart wuchtig ins Gesicht, dass dieser stürzte. Dabei schlug er mit dem Hinterkopf auf der Straße auf und erlitt tödliche Kopfverletzungen. Dies sei für H. vorhersehbar gewesen, hieß es in der Anklage.

Der Tatverdächtige konnte schließlich identifiziert und im August vergangenen Jahres in Untersuchungshaft genommen werden. Er wurde jedoch wenig später vom weiteren Haftvollzug verschont. Für den Prozess wurden zunächst weitere Verhandlungstermine bis Ende März angesetzt. (afp)