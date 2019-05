Politik » Deutschland Ramelow weist Kritik zurück: Er schlägt Brecht-Gedicht als neue Nationalhymne vor

Thüringens Ministerpräsident Ramelow forderte eine "ergebnisoffene" Diskussion zur Nationalhymne. "Was spräche gegen einen Hymnen-Wettbewerb? Was spräche gegen eine neue Hymne, die in Ost und West aus tiefstem Herzen mitgesungen werden kann? Das wäre doch gelebter Patriotismus."