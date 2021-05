Sachsens Ministerpräsident erwartet „großartigen“ Sommer

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, hat sich optimistisch mit Blick auf den Sommer gezeigt. Man müsse die nächsten Monate noch umsichtig sein, sagte er im RTL/n-tv-„Frühstart“. Deswegen dürfe man auch nicht alles gleich abschaffen und gleich auf den Mund-Nase-Schutz verzichten, so Kretschmer.

„Aber wir haben gute Chancen, dass dieser Sommer großartig wird für uns alle und das wir nach dem Sommer auch nicht gleich wieder in so eine Welle kommen, wie wir sie erlebt haben im letzten Herbst.“ Insgesamt ist der sächsische Ministerpräsident aber vorsichtig. „Wir haben ja die aus meiner Sicht falschen Entscheidungen erlebt, Anfang März, in der Ministerpräsidentenkonferenz, in der auf einmal alles gelockert wurde. Ich weiß noch, wie ich damals allein dastand und gesagt hab `das wird schiefgehen`, und es ist fundamental schief gegangen.“

Die Maßnahmen die ergriffen wurden seien, auch mit der Bundesnotbremse, so einschneidend gewesen, so eine Belastung und von den Menschen in vielen Punkten auch als zu übergriffig empfunden worden. „Das möchte ich nicht nochmal. Und deswegen lieber jetzt, die zwei Wochen bis zum 14. Juni etwas vorsichtiger, stabilisieren der Inzidenz auf sehr niedrigem Niveau und dann geht es los.“ Kretschmer glaubt, dass es noch verschiedene Corona-Wellen geben wird. „Es liegt an uns das zu gestalten“, so der CDU-Politiker. Das habe etwas mit dem Impfen zu tun und mit den Schnelltests habe man eine gute Möglichkeit, sich zu schützen. „Urlaub in Deutschland ist sicher.“

Was oft angesprochen werde, sei die Frage nach Urlaub in der Türkei, Urlaub auf dem Balkan, Familienbesuche. Die müssten natürlich auch weiterhin möglich sein. „Aber das Entscheidende ist eben, dass wir auch dort ganz klar unsere Vorgaben machen, wer zurückkommt muss sich testen und das müssen wir durchsetzen.“ (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!