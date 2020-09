Söder begräbt Flughafen-Pläne: „Wirklich illusorisch zu glauben, dass jetzt eine dritte Startbahn benötigt würde“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Projekt des Baus einer dritten Startbahn am Münchner Flughafen begraben.

Es sei „wirklich illusorisch zu glauben, dass jetzt eine dritte Startbahn benötigt würde“, sagte Söder am Mittwoch nach einer Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion in München vor Journalisten. Er bezog sich dabei auf einen Zeitraum bis 2028, bis dahin will Söder längstens als Ministerpräsident regieren – ob danach solch eine Startbahn gebaut werde, müssten folgende Generationen entscheiden.

Der Bau der dritten Startbahn am Münchner Flughafen war in den vergangenen Jahren ein Prestigeprojekt der CSU, trotz Anwohnerprotesten hielt die Regierungspartei daran fest. Eine gültige Baugenehmigung liegt bereits seit fünf Jahren vor.

Söder begründete seinen Kurswechsel nun vor allem mit der Corona-Krise. „Wir werden erleben, dass wir auf ganz lange Zeit nicht an den Flugverkehr rankommen werden, den wir hatten.“ Von den früher prognostizierten Wachstumszahlen sei da ganz zu schweigen. Es gehöre deshalb „zur wirtschaftspolitischen und ökologischen Wahrheit“ dazu, das Projekt zunächst nicht mehr zu verfolgen.

Der Münchner Flughafen ist nach Frankfurt am Main der zweitgrößte deutsche Airport. (afp)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]