Soll alles über Apple, Paypal und Amazon laufen? Bundesbank fordert Alternative zu Bezahlsystemen

Die Bundesbank fordert eine europäische Alternative zu den US-Bezahlangeboten per Smartphone und Internet.

„Es kann uns als Bundesbank nicht gleichgültig sein, wenn große Technologiekonzerne wie Apple, Google, Paypal und Amazon mehr und mehr die Kundenbeziehung übernehmen“, sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz der „Welt am Sonntag“.

Den europäischen Banken bleibe dann „lediglich noch die Rolle des Zahlungsabwicklers im Hintergrund“.

Daher unterstütze die Bundesbank die Idee einer europäischen Bezahllösung, sagte Balz. Umsetzen müssten dies die Banken allerdings selbst.

„Mein Appell an die Branche ist: Überlegt euch, mit welchen Produkten ihr auf die Angebote von Apple & Co. antworten wollt“, sagte der Bundesbank-Vorstand. Täten sie dies nicht und bleibe ihnen im europäischen Zahlungsverkehr künftig nur noch eine Nebenrolle, könne dies auch Folgen für die Finanzstabilität in Europa haben. (afp)