Spahn lädt Ärzte und Apotheker zum Austausch über Coronaimpfung ein

Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtet lädt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Ärzte und Apotheker zum 9. Januar zu einem Austausch zur Corona-Schutzimpfung per Livestream ein. Dazu können ab sofort Fragen und Beiträge online auf der Website „Zusammengegencorona“ eingereicht werde. >>> Link

Teilnehmen werden auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Professor Lothar H. Wieler, sowie der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Cichutek. Beide Professoren nahmen bereits an der vorherigen Diskussionsrunde zur Corona-Schutzimpfung am 5. Dezember teil. Die eingereichten Fragen und Beiträge werden in das Gespräch aufgenommen.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag (9. Januar) um 14 Uhr und wird auf der Webseite www.zusammengegencorona.de/live übertragen. Damit möchte Gesundheitsminister Spahn den fachlichen Austausch mit Ärzten und Apothekern fortsetzen, teilte der Veranstalter mit.