AstraZeneca-Impfstoff: Spanien untersucht Tod nach Impfung – Britischer Gesundheitsminister betont Sicherheit

Die neuesten Entwicklungen zum Thema AstraZeneca.

Die spanischen Behörden untersuchen drei Fälle von Blutgerinnseln nach einer Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca, darunter einen tödlichen Fall. Die spanische Arzneimittelbehörde erklärte am Mittwoch, sie sammle weitere Informationen zu den Fällen.

Laut der spanischen Presse handelt es sich bei dem Todesopfer um eine 43 Jahre alte Lehrerin ohne bekannte Vorerkrankungen, die an einer Hirnblutung gestorben sei. Laut der Arzneimittelbehörde erlitten alle drei Patienten Blutgerinnsel „an Stellen, an denen sie nicht sehr häufig sind“.

Nach Berichten über Blutgerinnsel nach Astrazeneca-Impfungen hatte Spanien die Impfungen mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers wie mehrere andere europäische Staaten bereits gestoppt. Zuvor waren in dem Land rund 975.000 Menschen mit dem Vakzin geimpft worden.

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) will am Donnerstag ihre abschließende Einschätzung zur Sicherheit des Impfstoffs vorstellen. Die EMA hatte dem Astrazeneca-Vakzin, an dessen Entwicklung die Universität Oxford beteiligt war, am 29. Januar eine bedingte Marktzulassung für Menschen ab 18 Jahren erteilt.

Es war der dritte Impfstoff, der eine EU-weite Zulassung erhielt. Er ist günstiger und leichter lagerbar als die beiden zuvor zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna und spielt in den Impfplänen vieler Länder eine entsprechend große Rolle.

Britischer Gesundheitsminister betont Sicherheit von Astrazeneca-Impfstoff

Nach dem vorläufigen Stopp der Impfungen mit dem Corona-Vakzin des Herstellers Astrazeneca in Deutschland und anderen EU-Staaten hat der britische Gesundheitsminister Matt Hancock die Sicherheit des Mittels betont.

Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff die Blutgerinnsel verursacht habe, die bei einigen Patienten nach der Impfung festgestellt worden waren, schrieb Hancock in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag für die Zeitung „Sun“.

In Großbritannien seien bislang bereits mehr als elf Millionen Astrazeneca-Impfdosen verabreicht worden. Die Rate der nach Impfungen gemeldeten Blutgerinnsel sei niedriger „als das, was normalerweise in der Gesamtbevölkerung zu erwarten wäre“.

Nach Berichten über einen möglichen Zusammenhang zwischen der Verabreichung von Astrazeneca und dem Auftreten von Blutgerinnseln hatten mehrere EU-Länder, darunter Deutschland, die Impfungen mit dem Mittel vorerst eingestellt. (afp/rm)

