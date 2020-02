Deutschland SPD-Chef will Kemmerich nicht kommissarisch im Amt haben – Ramelow „menschlich zutiefst enttäuscht“

Nach seinem Scheitern bei der Ministerpräsidentenwahl macht Thüringens bisheriger Regierungschef, Bodo Ramelow (Linke), FDP und CDU heftige Vorwürfe. Diese Abstimmung sei offensichtlich vorbereitet worden, sagt er dem „Spiegel“. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will, das Thomas Kemmerich (FDP) auch nicht kommissarisch im Amt bleibt. "Es darf nicht auf Zeit gespielt werden", sagte Walter-Borjans am Donnerstagnachmittag in Berlin.