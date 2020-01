SPD-Spitze verzichtet auf rasches Groko-Aus – Doch wie geht’s weiter?

Die SPD hat auf das rasche Aus für die GroKo verzichtet, doch wie lange das Zweckbündnis hält, ist weiter ungewiss. Die Sozialdemokraten dringen auf mehr Investitionen möglicherweise auch in Verbindung mit neuen Schulden und stellen zusätzliche Forderungen in der Sozial-, Steuer und Klimapolitik.

Ein erstes Spitzengespräch der Koalition mit der neuen SPD-Spitze verlief kurz vor Weihnachten allerdings offensichtlich „konstruktiv“.

Grundrente

Zwar haben die Koalitionäre im November einen Kompromiss erzielt, der für Geringverdiener mit 35 Beitragsjahren in der gesetzlichen Rentenversicherung eine Aufstockung ihrer Altersbezüge vorsieht, wenn sie andernfalls unterhalb der Grundsicherung landen würden. Doch bei einem so schwierigen Thema steckt der Teufel oft im Detail.

So könnte es durchaus noch zu Reibereien kommen, wenn Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) voraussichtlich im Januar seinen Gesetzentwurf dazu vorlegt – etwa wegen der genauen Ausgestaltung der lange umstrittenen Einkommensprüfung.

Klimaschutz

Hier hat zwar der unter Einbeziehung der Grünen ausgehandelte höhere CO2-Einstiegspreis von 25 Euro ab 2021 Druck aus dem Kessel genommen, es bleiben aber zwischen Union und SPD noch offene Fragen.

Dies gilt für den Ausbau des Ökostroms und hier besonders für die umstrittene Mindestabstandsregelung für Windkraftanlagen ebenso wie für die Umsetzung und Ausgestaltung des Kohleausstiegs, die immer noch auf sich warten lässt.

Auch um die 2020 anstehende Nachschärfung internationaler Klimaziele könnte es Auseinandersetzungen geben, ebenso um die geplante ökologische Umgestaltung der Kfz-Steuer.

Mindestlohn

Die SPD tritt dafür ein, den Mindestlohn von derzeit 9,19 Euro auf zwölf Euro anzuheben – was einer Steigerung von fast 30 Prozent entspricht. Doch besonders hart formulieren die Sozialdemokraten ihre Forderung nicht: Die Anhebung solle „perspektivisch“ erfolgen, heißt es in ihrem Parteitagsbeschluss.

Das lässt viel Verhandlungsspielraum. Der ist auch nötig, denn die Union ist hier noch zögerlich. Allerdings ist auch dem CDU-Arbeitnehmerflügel der bisher geltende Mindestwert von 9,19 Euro zu wenig, eine Einigung erscheint insofern als möglich.

Investitionen

Die SPD geht von einem zusätzlichen Investitionsbedarf von gut 450 Milliarden Euro für Bund, Länder und Kommunen in den kommenden zehn Jahren aus. Diese sollen besonders in Bildung, Verkehr, Kommunikationsnetze und Klimaschutz fließen.

Die SPD stellt daher die schwarze Null in Frage – womit sie bei der Union auf Granit beißt. Neue Schulden wollen CDU und CSU nicht aufnehmen.

Unternehmenssteuer

Anders als die SPD will die Union der schwächelnden Konjunktur nicht in erster Linie mit höheren staatlichen Investitionen begegnen, sondern setzt auf steuerliche Entlastungen der Wirtschaft. Die Unternehmenssteuer von derzeit bis zu 35 Prozent wollen CDU/CSU auf 25 Prozent senken.

Eigentlich hält die SPD davon nichts, schließlich schmälern Steuersenkungen die Einnahmen des Staates. Doch neuerdings gibt sich die SPD gesprächsbereit: „Über Steuerreformen kann man immer reden“, sagt die neue Parteichefin Saskia Esken – verlangt aber mit Blick auf ihre eigenen Forderungen einen „guten Ausgleich“.

Weitere Forderungen

Im Bemühen, das eigene Profil zu schärfen, warten die Koalitionspartner mit weiteren Forderungen auf, die aber wohl erst einmal noch nicht Gegenstand von Beratungen auf Koalitionsebene werden sollen.

Dazu gehören das SPD-Konzept eines Bürgergeldes anstelle von Hartz IV und die Wiedereinführung der Vermögensteuer.

Über die Weihnachtstage gewann zudem die Debatte über ein Tempolimit auf den Autobahnen an Fahrt, das nun auch die SPD fordert – die Union lehnt eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 130 Stundenkilometer ab.

Die Union verlangt zudem eine vollständige Abschaffung des kürzlich zum größten Teil gestrichenen Soli-Zuschlags. Diese Themen werden sich die derzeitigen Koalitionäre wohl eher als Munition für den nächsten Wahlkampf aufheben – in dem sie spätestens 2021 gegeneinander antreten. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]