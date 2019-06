Umfrage: CDU käme mit Merz als Kanzlerkandidat besser an als mit AKK

Die gut 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen ab Juli höhere Altersbezüge: Der Bundesrat billigte am Freitag in Berlin die Erhöhung der Renten um 3,18 Prozent im Westen und um 3,91 Prozent in Ostdeutschland. Allerdings haben die Gesamteinkünfte auch wieder Auswirkungen auf die Höhe der Steuer. Mehr»