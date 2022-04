CDU in Schleswig-Holstein in Umfrage doppelt so stark wie SPD

Die CDU in Schleswig-Holstein hat zehn Tage vor der Landtagswahl ihren Vorsprung in der politischen Stimmung stabilisiert. In einer am Donnerstag von der ARD veröffentlichten Vorwahlumfrage kommt die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther wie Mitte April auf 38 Prozent. Damit ist die CDU aktuell doppelt so stark wie die SPD, die auf 19 Prozent Zustimmung kommt und damit einen Prozentpunkt weniger als zuletzt erreicht.

Die Grünen mit 16 Prozent und die FDP mit neun Prozent bleiben unverändert. Die AfD gibt einen Punkt ab und kommt auf fünf Prozent. Der von der Fünfprozenthürde befreite Südschleswigsche Wählerverband (SSW) legt einen Punkt zu auf ebenfalls fünf Prozent. Für die Umfrage befragte Infratest dimap von Montag bis Mittwoch 1530 Wahlberechtigte.

Die Wahl in Schleswig-Holstein findet am Sonntag kommender Woche statt. Derzeit regiert die CDU dort mit Grünen und FDP. Der Umfrage zufolge bevorzugen aktuell 46 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein für die kommende Legislaturperiode eine CDU-geführte Landesregierung. Eine SPD-geführte Landesregierung favorisieren 22 Prozent, eine von den Grünen geführte 14 Prozent.

Nach dem aktuellen Stimmungsbild könnte die CDU sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP ein Zweierbündnis bilden. Für die SPD wäre eine Koalition demnach aktuell nur mit Grünen, FDP und SSW möglich. Die hohen Zustimmungswerte für die CDU erklären sich der Befragung zufolge mit der Popularität des Ministerpräsidenten – 74 Prozent sind mit Günther zufrieden. (afp/dl)