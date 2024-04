Streit zwischen Baerbock und Netanjahu – Auswärtiges Amt widerspricht

Am 16. April trafen sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Berichten einer Journalistin des israelischen TV-Senders „Channel 13“ zufolge verlief dies Treffen etwas schwieriger.

Demnach soll der Grund gewesen sein, dass Baerbock Aufnahmen aus dem Gazastreifen gezeigt wurden, auf denen mit Lebensmittel gefüllte Märkte zu sehen waren.

Die Grünen-Politikerin habe daraufhin auf den Hunger der Menschen in dem Küstengebiet hingewiesen. Netanjahu soll erwidert haben, dass es keine Fälle von Hunger dort gebe. Baerbock riet ihm dem Bericht zufolge auch dazu, die Bilder nicht zu zeigen, da sie nicht der Realität im Gazastreifen entsprächen.

Israels Regierungschef wiederum habe darauf lautstark erwidert, dass die Bilder echt seien und Israel nicht wie die Nazis eine erfundene Realität zeige.

Die Nazis hatten 1942 etwa ein Filmteam einen Propagandafilm mit gestellten Szenen des Alltags im Warschauer Ghetto drehen lassen. Baerbock habe Netanjahu daraufhin gefragt, ob er sagen wolle, dass etwa Mediziner im Gazastreifen sowie internationale Medien nicht die Wahrheit berichteten.

Das Auswärtige Amt bezeichnet den Bericht über den Streit als falsch und irreführend. Kernpunkte der Darstellung des einstündigen Treffens der Beiden seien falsch, schrieb das Auswärtige Amt am Freitag auf der Plattform X (vormals Twitter). Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, äußerte sich ebenso.

Key points in this account of the hour long meeting between Foreign Minister Baerbock and Prime Minister Netanyahu are wrong and misleading.

Auf X hieß e zuvor, das Treffen zwischen Netanjahu und @ABaerbock sei nicht gut gelaufen. Sie habe gesagt: „Die Bilder, die Sie von Gaza-Märkten zeigen, sind unwahr. Sie führen zu Hungersnöten in Gaza.“ Netanyahu antwortete: „Wir sind nicht wie Nazis, die erfundene Holocaust-Bilder inszenierten.“ @MoriahAsraf:

💥The meeting between PM Netanyahu & German FM @ABaerbock did not go well. She said „The pictures you’re displaying of Gaza markets are untrue. You’re leading to starvation in Gaza. Netanyahu replied: „We’re not like Nazis who staged fabricated Holocaust images.“ @MoriahAsraf

