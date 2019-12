Studie: Privatschulen in Deutschland gut finanziert

Die finanzielle Ausstattung der Privatschulen in Deutschland ist insgesamt gut bis sehr gut. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Montag veröffentlichte Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.

Die Ausgaben je Schüler sind demnach in vielen Fällen höher als an öffentlichen Schulen. Nur einzelne Schulformen in Bremen und Thüringen schneiden schlechter ab.

Laut der Untersuchung ist die Finanzierung der Privatschulen in zwölf Bundesländern ausreichend. Bezogen auf einzelne Schulformen ist dies sogar in 15 Ländern der Fall.

In acht Bundesländern liegt der Kostendeckungsgrad sogar bei mindestens 110 Prozent – der Satz liegt also um zehn Prozent höher im Vergleich zu den Ausgaben je Schüler an öffentlichen Schulen.

Weiterführende Schulen in Thüringen schneiden schlecht ab

Deutlich schlechter ist die Finanzierung den Angaben zufolge nur an den weiterführenden Schulen in Thüringen sowie an den Grund- und Oberschulen in Bremen.

Privatschulen finanzieren sich durch Zuschüsse der Länder, Eigenleistungen der Träger und Schulgelder. Ein faktisches Schulgeldverbot gibt es laut den Wissenschaftlern in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Die Finanzierung privater Schulen sei in den allermeisten Fällen bereits durch ein sozial verträgliches Schulgeld gesichert, erklärte Studienautor Marcel Helbig.

Die faktischen Schulgeldeinnahmen zeigten aber, dass die Mittelausstattung in vielen Fällen besser als an öffentlichen Schulen sei. Als sozial verträgliches Schulgeld setzten die Forscher im Westen 140 Euro und im Osten 100 Euro an. (afp)