Aktuelle Corona-Fallzahlen: 340 Neuinfektionen in Deutschland seit gestern

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Wuhan-Virus infizierten Menschen am Montag mit 205.609 angegeben – ein Plus von 340 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 206.667 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte weiterhin 9118 Todesfälle.

Die JHU zählte weiterhin 9124 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 190.400. (afp)